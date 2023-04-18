Пытался спасти машину и пострадал сам: в частном секторе Челнов в полночь произошел крупный пожар

Сгорели надворные постройки и автомобиль «ВАЗ-2114». Фото: ГУ МЧС России по РТ

В поселке Рябинушка, что в Набережных Челнах, 17 апреля в 23:18 произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили в МЧС о горении сараев и бань.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, уже через 5 минут к месту пожара прибыли три отделения пожарно-спасательной части.

- Происходило горение открытым пламенем надворных построек, что говорит о позднем сообщении, - уточнили в ведомстве.

На территории четырех домовладений по улицам Маркова и Азина площадь пожара составила более 100 квадратных метров, была угроза распространения огня на жилые дома. Горевшие две бревенчатые бани, кирпичный сарай и дощатый сарай были построены друг от друга на близком расстоянии. Кроме этого, внутри построек находилось большое количество различных вещей, а также машины – «ВАЗ 2114» и «Лада Гранта».

Ликвидировать открытие горение удалось в 23.50. Сгорели надворные постройки и автомобиль «ВАЗ-2114», пострадала и «Гранта».

По информации ведомства, предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Предполагается, что в бане отсутствовала или не соответствовала размерам разделка перекрытия здания от дымовой трубы.

В результате пожара пострадал 52-летний мужчина. Пламя настигло его, когда он пытался вытолкнуть из-под навеса машину. Мужчину доставили в БСМП с термическими ожогами кистей обеих рук второй степени.

Ранее мы сообщали о начале в Татарстане особого противопожарного режима.

Жилые дома удалось уберечь от огня Фото: принтскрин видео.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram