Директора ипподрома Казани Марата Гильфанова выпустили из СИЗО

Теперь Гильфанов будет находиться под домашним арестом. Фото: Светлана Макеева

Верховный суд Татарстана удовлетворил жалобу директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова, который попросил выпустить его из СИЗО. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу подал сам подсудимый. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

Следствие полагает, что с 2018 по 2020 года обвиняемый вместе с подельниками предоставлял фиктивные документы в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан». Утверждается, что это нужно было для получения в обход закона субсидий на поддержку племенного животноводства.

Напомним, Марат Гафаров был задержан по подозрению в мошенничестве. Свою причастность к совершению преступления он не признал. Следователь обратился в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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