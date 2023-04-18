Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 8:21

Директора ипподрома Казани Марата Гильфанова выпустили из СИЗО

Апелляционную жалобу подал сам подсудимый
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Теперь Гильфанов будет находиться под домашним арестом.

Теперь Гильфанов будет находиться под домашним арестом.

Фото: Светлана Макеева

Верховный суд Татарстана удовлетворил жалобу директора Казанского ипподрома Марата Гильфанова, который попросил выпустить его из СИЗО. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу подал сам подсудимый. Теперь он будет находиться под домашним арестом.

Следствие полагает, что с 2018 по 2020 года обвиняемый вместе с подельниками предоставлял фиктивные документы в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан». Утверждается, что это нужно было для получения в обход закона субсидий на поддержку племенного животноводства.

Напомним, Марат Гафаров был задержан по подозрению в мошенничестве. Свою причастность к совершению преступления он не признал. Следователь обратился в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram