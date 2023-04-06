В Казани по подозрению в мошенничестве задержан директор ипподрома

Возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Иван МАКЕЕВ

По подозрению в мошенничестве задержан директор Казанского ипподрома Марат Гильфанов. Соответствующую информацию публикует «БИЗНЕС Online». По данным издания, задержание прошло при участии сотрудников УБЭП МВД по РТ.

Сообщается, что руководитель подозревается в мошеннических действиях при сделках по приобретению коней у Казанского племенного конного завода. По информации издания, стражи порядка подозревают Гильфанова в махинациях на сумму около 10 миллионов рублей.

В Казани возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшие дни задержанному должны избрать меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Казани за пропаганду ЛГБТ задержаны двое блогеров-иностранцев.

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