В Нижнекамске дворники объявили забастовку из-за низкой зарплаты

Бригада из девяти дворников обслуживает 20 домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнекамске дворники домоуправления «Техкомфорт» объявили забастовку. По их словам, в течение последнего года работодатель не доплачивает им зарплату.

Так, бригада из девяти человек обслуживает 20 домов. Раньше за один трехподъездный дом им платили 28 тысяч рублей. А теперь эту сумму снизили до 25 тысяч рублей. При этом на каждого работника приходится минимум два дома.

Кроме того, иногда дворникам приходится брать дополнительные обязанности. Их отправляют в разные уголки города. Однако за это им не платят.

По словам директора домоуправления Ивана Валасеева, работу по городу им оплачивали, а мытье лифта относится к прямым обязанностям. Деньги с зарплаты списывали, но только по причине невыполнения поставленных задач. Так, жители часто жалуются на неубранный снег или мусор, сообщает «НТР».

Отметим, теперь разбираться с данной ситуацией будет прокуратура. Дворники написали жалобы на домоуправление и на его директора.

Напомним, ранее в столице Татарстана сотрудники коммунальных служб тоже устроили забастовку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram