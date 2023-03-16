В Казани водители мусоровозов устроили забастовку

Руководству удалось договориться с сотрудниками Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В столице Татарстана сотрудники коммунальных служб устроили забастовку. Речь идет о грузчиках и водителях. Соответствующее видео опубликовали в соцсети.

- Мы сегодня не работаем, потому что нам прислали маленькую зарплату, - говорит автор ролика.

Работники отказались выезжать с базы, пока не будет принято решение об увеличении их зарплат.

Казанцы в комментариях переживают, что забастовка может нарушить график вывоза мусора и просят руководство компании быстрее разобраться в ситуации.

Позже стало известно, что руководству удалось договориться с сотрудниками и они продолжили свою работу.

Ранее мы сообщали: власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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