В Казани водители мусоровозов устроили забастовку

Руководству удалось договориться с сотрудниками
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В столице Татарстана сотрудники коммунальных служб устроили забастовку. Речь идет о грузчиках и водителях. Соответствующее видео опубликовали в соцсети.
- Мы сегодня не работаем, потому что нам прислали маленькую зарплату, - говорит автор ролика.
Работники отказались выезжать с базы, пока не будет принято решение об увеличении их зарплат.
Казанцы в комментариях переживают, что забастовка может нарушить график вывоза мусора и просят руководство компании быстрее разобраться в ситуации.
Позже стало известно, что руководству удалось договориться с сотрудниками и они продолжили свою работу.
Ранее мы сообщали: власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.
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