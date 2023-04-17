ВТБ в Татарстане нарастил объёмы кредитования малого и среднего бизнеса на треть

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По итогам 2022 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос на 10% и превысил на 1 января 258 млрд рублей. Драйверами роста в корпоративном кредитовании стали компании среднего и малого бизнеса, портфель которых за 12 месяцев вырос на 31%, в розничном кредитовании – ипотека (+22% за год). Общий портфель привлеченных средств физических и юридических лиц подразделения составил на отчетную дату 245 млрд рублей, увеличился за год на 9%.

Розничный кредитный портфель банка в регионе достиг 152,5 млрд рублей, вырос за отчетный период на 9%.

За прошедший год ВТБ выдал жителям республики 32 тысячи кредитов на общую сумму 55,5 млрд рублей. Из них по ипотеке за год выдано 10 тысяч жилищных кредитов на сумму около 43 млрд рублей, кредитов наличными 19,5 тысяч на 11,4 млрд рублей, автокредитов – порядка 3 тысяч на 3 млрд рублей.

Драйвером розничного кредитования по-прежнему остается ипотека. Портфель жилищных займов подразделения по итогам года превысил 111,6 млрд рублей, увеличился за год на 22%. Основным драйвером продаж стали льготные программы, на их долю пришлось более 50% объема всех ипотечных выдач - 23,4 млрд рублей. Средний чек ипотечного кредита в 2022 году составил 4,2 млн рублей, рост по сравнению с 2021 годом - на 40%.

Положительную динамику продемонстрировал портфель кредитных карт - рост за год на 7%, до 2,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств клиентов-физических лиц в регионе по итогам года составил 114,2 млрд рублей. Наибольший объем в нем - 86 млрд рублей – приходится на депозиты.

Корпоративный кредитный портфель банка в регионе на отчетную дату достиг 105,9 млрд рублей, рост за год на 11%. Наибольший вклад в наращивание объёмов кредитования в регионе обеспечен компаниями среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель в этом сегменте за год вырос на 31% и достиг 57,5 млрд рублей.

В кредитном портфеле среднего и малого бизнеса значительная часть приходится на сегмент жилого и коммерческого строительства. С начала года объем кредитов, предоставленных строительным компаниям республики, вырос в полтора раза, до 18,1 млрд рублей. На втором месте по объему - предприятия АПК, их доля в кредитном портфеле СМБ составляет 22%, на третьем месте - предприятия торговли (16%).

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов по итогам года вырос в 1,5 раза и на отчетную дату превысил 130 млрд рублей. Из них значительная доля – 71,5 млрд рублей – приходится на средства, размещенные клиентами крупного бизнеса, рост за год – на 84%.

- Несмотря на крайне непростой для экономики в целом и банковского сектора год, нашей команде удалось сохранить лидирующие позиции по ключевым направлениям деятельности среди региональных подразделений банка и достичь серьезных результатов на финансовом рынке республики. Мы почти на треть нарастили объёмы кредитования компаний СМБ, на 20% – портфель ипотеки. При этом банк активно кредитовал региональных застройщиков, объёмы финансирования которых за год выросли в 1,5 раза. Важнейшей задачей в прошедшем году для нас была защита интересов наших клиентов. И мы горды тем, что нам удалось не только сохранить наших действующих партнеров, но и привлечь новых республиканских предприятий и индивидуальных предпринимателей, увеличив клиентскую базу в регионе на 20%. На сегодня более 26 тысяч предприятий Татарстана обслуживаются в банке, – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.