В Казани разрабатывают документацию по созданию набережной на улице Портовой

Большинство объектов культурного наследия требуют внимания в части сохранения и восстановления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани разрабатывают проектно-сметную документацию по берегоукреплению и созданию набережной на улице Портовой. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления капитального строительства и реконструкции Марат Самигуллин.

Кроме того, идет подготовка проекта по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Сейчас подобных сооружений насчитывается около 600. Большинство из них требуют внимания в части сохранения и восстановления.

Отметим, в 2022 году завершились работы по разработке проектно-сметной документации объектов культурного наследия комплекса зданий городской думы по улице Кремлевской, а также капитальному ремонту здания дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели объекты культурного наследия в центре Казани. Некоторые из них уже отремонтированы, а в некоторых реставрация в самом разгаре.

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