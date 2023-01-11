Минниханов и Метшин осмотрели объекты культурного наследия в центре Казани

Минниханов и Метшин посетили три здания. Фото: Пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин осмотрели объекты культурного наследия в центре столицы республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В первую очередь первые лица Татарстана и Казани отправились в Дом Дротоевского, расположенный в доме №56/11 по улице Карла Маркса. Двухэтажное строение возвели почти два века назад - в 1837 году.

Следом Минниханов и Метшин посетили Дом Чукашева, который был построен в самом начале ХХ века - в 1908 году. В период с 2014 по 2016 годы в здании провели серьезный ремонт, а таже благоустроили территорию вблизи дома.

В конце поездки президент РТ и мэр Казани осмотрели здание Казанского художественного училища имени Фешина. Дом возвели в период с 2000 по 2004 годы. В настоящее время здание реставрируют. Первый этап работ уже завершен. Так, например, в здании укрепили стены, которые были в аварийном состоянии. Кроме того, полностью отреставрировали южное крыло здания.