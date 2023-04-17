Татарстан оказался на 42-м месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

В 2022 году в 45 регионах России количество занятых возросло, а в 40 - сократилось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан занял 42-е место в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Соответствующее исследование провели эксперты «РИА Рейтинг».

Так, в 2022 году в 45 регионах России количество занятых возросло, а в 40 - сократилось. В республике в прошлом году число работающих достигло 1,98 миллиона человек. Рост занятости составил +0,2%. А число трудоустроенных выросло на 3,7 тысячи человек.

В 2022 году лидерами по темпу роста количества занятых среди регионов России стали Севастополь (+14,6%), Тыва (+8,5%) и Ингушетия (+8,1%). Отрицательные показатели были зафиксированы в Пензенской (-4,7%) и Мурманской (-3,2%) областях.

Отметим, в феврале 2023 года безработица в России снизилась до 3,5%. А в Татарстане показатель составил 0,36%.

Напомним, к 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг исторического минимума.

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