К 2023 году уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг исторического минимума

В прошлом году в городские центры занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 17 680 человек. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 1,5 раза ниже чем в прошлом году. В столице Татарстана в начале 2023 года зафиксирован исторический минимум по уровню регистрируемой безработицы – 0,49% от численности всей рабочей силы в городе. Об этом было заявлено 23 января на еженедельном совещании в мэрии сообщил директор городского Центра занятости Тимур Муллин.

По его данным, сейчас в Казани на одного безработного приходится сразу пять вакансий. И это при том, что за 2022 год численность рабочей силы увеличилось до 643 300 человек.

Всего же в прошлом году в городские центры занятости за помощью в трудоустройстве обратилось 17 680 человек, что на 8,7 тысяч меньше, чем в 2021-м. Отмечается, что чаще всего за поиском работы обращались именно женщины, а не мужчины. Тем не менее 60% от всех безработных были в итоге трудоустроены. В основном их задействовали в таких сферах, как транспорт, торговля, производство и здравоохранение.

В то же время из-за западных санкций уменьшилось число вакансий в сферах туризма и гостиничного бизнеса, строительства и логистики. Зато рост здесь был зафиксирован, например, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и IT-сфере, а также в сфере науки и техники.

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