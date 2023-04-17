В Татарстане около 1,2 тысячи жителей получили допобразование по нацпроекту «Демография»

в 2023 году в рамках федерального программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» планируют обучить более 400 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане за два прошедших года около 1,2 тысячи жителей получили дополнительное образование по национальному проекту «Демография». Из них более 900 человек трудоустроились по полученным специальностям, сообщает пресс-служба филиала РАНХиГС.

По словам директора Казанского филиала Наили Аскаровой, основным тезисом обучения в академии является получение бесплатной профессии и дальнейшего трудоустройства с достойным заработком. Так, по итогам освоения программ слушатели получают удостоверения РАНХиГС установленного образца.

Кроме того, эти программы предназначены не только для получения дополнительного образования, но и для повышения квалификации специалистов. Такую возможность имеют безработные, женщины в декрете, неработающие мамы с детьми до семи лет, люди старше 50 лет, граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования, а также жители, находящиеся под риском увольнения.

Отметим, в 2023 году в рамках федерального программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в РТ планируют обучить более 400 человек по 16 программам.

Напомним, в Поволжье именно жителей Татарстана чаще всего приглашают работать за границу.

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