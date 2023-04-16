В Поволжье именно жителей Татарстана чаще всего приглашают работать за границу

В основном татарстанцев зовут работать в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Грузию. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из всего Приволжья на работу за границей чаще всего приглашают именно татарстанских специалистов. Так, с января по март текущего года им в республику пришло 3 154 таких предложений, гласят данные исследования hh.ru.

При этом на втором месте после жителей Татарстана по числу приглашений поработать за рубежом поступает специалистам из Самарской области – 1 892 предложения за первые три месяца 2023 года.

Возвращаясь к жителям Татарстана, также можно отметить, что чаще всего их приглашают на работу в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Грузию. Бывает, что зовут из и в Португалию, Черногорию, Испанию и Израиль. При всем этом компании, которые нуждаются в татарстанских специалистов могут быть, как, действительно, иностранными, так и российскими.

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