Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 апреля 2023 12:27

В Поволжье именно жителей Татарстана чаще всего приглашают работать за границу

За первые три месяца 2023 года им поступило более трех тысяч таких предложений
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В основном татарстанцев зовут работать в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Грузию.

В основном татарстанцев зовут работать в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Грузию.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из всего Приволжья на работу за границей чаще всего приглашают именно татарстанских специалистов. Так, с января по март текущего года им в республику пришло 3 154 таких предложений, гласят данные исследования hh.ru.

При этом на втором месте после жителей Татарстана по числу приглашений поработать за рубежом поступает специалистам из Самарской области – 1 892 предложения за первые три месяца 2023 года.

Возвращаясь к жителям Татарстана, также можно отметить, что чаще всего их приглашают на работу в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Грузию. Бывает, что зовут из и в Португалию, Черногорию, Испанию и Израиль. При всем этом компании, которые нуждаются в татарстанских специалистов могут быть, как, действительно, иностранными, так и российскими.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram