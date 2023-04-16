В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнен на 43%

Быстрее всего строится именно коммерческое жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

План по строительству жилья на 2023 год в Татарстане выполнен уже на 43%. Так, было сдано 1 миллиона 331 тысяча квадратных метров, сообщил на республиканском совещании глава регионального Минстроя Марат Айзатуллин.

По его словам, быстрее всего строится именно коммерческое жилье. Годовой план по нему выполнен на 46%. Был сдан 91 многоквартирный дом. Что касается социальной ипотеки, то по ней план выполнен на 42% - построено 17 домов. Полным ходом идет в Татарстане и возведение частных домов – выполнено 40% от программы, сдано 604 тысячи квадратных метров.

Напомним, стало известно, что квартиры в казанских новостройках продаются с двойной наценкой.

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