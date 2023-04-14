В Казани квартиры в новостройках продают с двойной наценкой

При этом строительство многоквартирного дома в столице Татарстана обойдется в два раза дешевле, если сравнивать с рыночными ценами по России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более чем в два раза – самая большая наценка на квадратный метр в новостройках выявлена в Казани. Так, при начале возведения дома в апреле его себестоимость составит 82 тысячи рублей. А продавать этот квадратный метр будут за 165 тысяч рублей, гласят данные Союза инженеров-сметчиков.

При этом строительство многоквартирного дома в столице Татарстана обойдется в два раза дешевле, если сравнивать с рыночными ценами по России.

Больше чем в Казани себестоимость стройки в Нижнем Новгороде. Квадратный метр обходится в 84 тысячи рублей. Правда, продают его всего за 133 тысячи рублей. Выше его себестоимость и в Уфе – 83,5 тысячи рублей, продают – 97 тысячи.

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