Глава Татарстана выразил соболезнования матери скончавшегося Эдуарда Хайруллина

Глава Татарстана подчеркнул, что Хайруллин останется в памяти знавших его людей человеком духовно богатым, интеллигентным. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана выразил соболезнования матери скончавшегося накануне, 14 апреля, Эдуарда Хайруллина. Телеграма адресована Алевтине Хайруллиной.

Рустам Минниханов приносит в тексте глубокие соболезнования из-за смерти своего бывшего пресс-секретаря.

«Горько сознавать и невозможно смириться с тем, что из жизни ушёл замечательный человек, известный журналист и умелый руководитель, — указано в телеграмме.

Глава Татарстана подчеркнул, что Хайруллин останется в памяти знавших его людей человеком духовно богатым, интеллигентным. Рустам Минниханов написал, что скорбит вместе с близкими усопшего.

- Крепитесь, сил вам, взаимной поддержки и стойкости в эти трудные дни, - обратился руководитель республики к Алевтине Хайруллиной.

Ранее мы сообщали, что Эдуард Фаридович отпросился с работы из-за плохого самочувствия, вскоре его не стало.

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