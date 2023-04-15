В Казани скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана Эдуард Хайруллин

В 2015 году Э. Хайруллин назначен главой пресс-службы президента Татарстана. Фото: РА "Татмедиа"

Скончался бывший пресс-секретарь главы Татарстана, заместитель руководителя республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин. Емы было 54 года.

Известно, что утром Эдуард Фаридович плохо себя чувствовал и отпросился работать домой. Спустя некоторое время стало известно, что он умер.

Эдуард Хайруллин окончил Казанский государственный университет по специальности «Социолог, преподаватель общественно-политических дисциплин». В 90-е годы работал на телевидении, в 2015 году был назначен главой пресс-службы президента Татарстана. С конца 2019 года трудился заместителем руководителя агентства «Татмедиа».

Приносим соболезнования родным и близким. Дата и место прощания станут известны позже.

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