Глава Татарстана поручил обеспечить безопасность в Пасху и Ураза-байрам

В скором времени пройдут важные и массовые религиозные праздники. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность во время празднования Пасхи и Ураза-байрам.

Как отметил раис республики, в этом году выпало так, что христиане и мусульмане держали пост одновременно. В скором времени пройдут важные и массовые религиозные праздники.

Раис республики заметил, что в текущем году и мусульмане, и православные одновременно держали пост. В связи с этим в ближайшие дни пройдут массовые религиозные мероприятия основных конфессий республики.

- В эти дни повсеместно пройдут праздничные богослужения с большим количеством участников. Я обращаюсь к МВД и Росгвардии - необходимо обеспечить усиление мер по охране общественного порядка и безопасности, комплекс мер по антитеррористической защищенности, - поручил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, празднование Пасхи состоится в ночь с 15 на 16 апреля. Для верующих в Казани организуют спецподачу общественного транспорта.

Вечером 15 апреля в «Казань Экспо» пройдет республиканский ифтар. Предполагается, что участие в нем примут около 11 тысяч человек. 21 апреля мусульмане отметят Ураза-байрам.

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