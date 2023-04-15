В Казани к Пасхе для верующих организуют спецподачу общественного транспорта

В Казани в ночь с 15 на 16 апреля в храмах и монастырях состоятся ночные богослужения в честь праздника Пасхи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спецподачу общественного транспорта организуют для верующих, посещающих ночные пасхальные богослужения, в праздник Пасхи – 16 апреля.

Автобусы будут ехать по следующим маршрутам: до жилого массива Дербышки в направлении Советского района; до остановки «10-й микрорайон»; до жилого массива Азино-1 через Советскую площадь; в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы; в Кировский район. Водители будут останавливаться по просьбе пассажиров.

В Казани в ночь с 15 на 16 апреля в храмах и монастырях состоятся ночные богослужения в честь праздника Пасхи.

Ранее мы сообщали, как будут отмечать Пасху в Казани в 2023 году.

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