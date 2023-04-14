В исполкоме Челнов анонсировали второй этап продолжения проспекта Московский

Работа ведется, чтобы разгрузить проспект Мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах на сегодняшний день строительство продолжения проспекта Московский завершено на 53%. Открытие новой дороги запланировано к 1 сентября текущего года. Об этом рассказал руководитель исполкома Фарид Салахов.

Чиновник сообщил, что запланирован и второй этап продолжения проспекта Московский. На него пока не получено финансирование. По словам Салахова, дорога будет проходить от нового участка до перекрестка Комарова/Хади Такташа около здания мировых судей.

- Работа ведется, чтобы разгрузить проспект Мира. Он имеет шесть названий. Таким же будет Московский проспект – будет пролегать от начала до конца города, - пояснил Фарид Салахов.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах новые автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз».

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