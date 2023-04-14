В Набережных Челнах новые автобусы поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз»

В ближайшие два года в Челны поступит более 100 новых автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах с 15 апреля на городские маршруты выйдут автобусы, которые находятся на балансе МУП «Горкоммунхоз». Они будут обслуживать маршруты №22 и №26. Об этом сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

- Набран новый персонал – механики, водители, диспетчеры. Заключен договор на обслуживание транспорта и на поставку горюче-смазочных материалов, - уточнил Салахов. – На территории МУП «Горкоммунхоз» была построена автоматизированная мойка, где можно помыть автобус без участия людей.

Также руководитель исполкома напомнил, что недавно был проведен тендер на покупку 24 новых автобусов большой вместимости. Победителем стал ПАО «КАМАЗ».

- Согласно контракту, крайний срок поставки – 15 июля. Но после совещания с КАМАЗом есть уверенность, что автобусы придут раньше. Они также поступят на баланс МУП «Горкоммунхоз», - уточнил Салахов.

Кроме этого, как сообщил руководитель исполкома, в 2023 году ожидается покупка 50 автобусов большой вместимости, в 2024 году – еще 50. Закупка ожидается в рамках федеральной программы. Они также перейдут на баланс МУПа.

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