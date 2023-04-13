В Казани экономически обоснованный тариф на проезд оценили в 70 рублей

Сейчас проезд стоит 36 рублей при оплате наличными и 35 рублей при оплате банковской картой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте Казани оценивается в 70 рублей. Сейчас он составляет 36 рублей при оплате наличными и 35 рублей при оплате банковской картой. Об этом заявил замглавы исполкома города Ильдар Шакиров на архитектурно-строительной конференции «Диалоги. Весенние встречи».

По словам чиновника, такой тариф позволит не только покрывать все затраты транспортных компаний, но и приобретать новый подвижной состав. Однако из-за слишком высокой цены он не может быть установлен в Казани.

Шакиров также призвал шире использовать потенциал трамваев. Инфраструктура для электротранспорта находится на высоком уровне, считает замглавы.

Ранее стало известно, что ко дню города в Казани появятся 25 троллейбусов нового поколения.

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