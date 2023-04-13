Полицейские Набережных Челнов пресекли массовую драку с участием 19 человек

Со всеми доставленными в отделение лицами провели профилактическую беседу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дежурную часть отдела полиции №4 «Электротехнический» УМВД России по Набережным Челнам очевидцы сообщили о скоплении молодежи и назревающей драке возле одного из магазинов на улице Шамиля Усманова. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска, которые задержали 19 человек для выяснения обстоятельств.

Оказалось, что между тремя посетителями одного из ночных клубов города завязался словесный конфликт. Через несколько дней после перепалки, 12 апреля, молодые люди решили встретиться вновь и выяснить отношения.

У одного из задержанных изъяли предмет, похожий на травматический револьвер. Оружие отправили на экспертизу. В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления всех фактов произошедшего.

Со всеми доставленными в отделение лицами провели профилактическую беседу, сообщили «КП-Казань» в пресс-службе МВД по Татарстану.

Ранее мы сообщали, что блогера из Китая доставили в Центр временного содержания в Набережные Челны.

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