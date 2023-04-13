Блогера из Китая доставили в Центр временного содержания в Набережные Челны

Решение о депортации осталось в силе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Блогера из Китая доставили в Центр временного содержания иностранных граждан в Набережные Челны. Здесь он будет находиться в течение 10 дней до депортации на родину.

Между тем, сегодня, 13 апреля, в суде состоялось рассмотрение жалобы китайского блогера. В ее удовлетворении было отказано. Решение о депортации осталось в силе.

Напомним, в Казани были задержаны блогеры из Китая и Грузии. Им вменяли пропаганду ЛГБТ. Суд вынес вердикт о депортации парня из Поднебесной, его приятелю грозит крупный штраф. Последний, к слову, имеет гражданство России.

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