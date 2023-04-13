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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 7:54

В Марий Эл погибла сжигавшая сухую траву женщина

Огонь перекинулся на ее дом
Роман ЕФРЕМОВ
Перед смертью пенсионерка успела позвонить соседу. Фото: СУ СКР по Республике Марий Эл

Перед смертью пенсионерка успела позвонить соседу. Фото: СУ СКР по Республике Марий Эл

В одной из деревень Звениговского района Республики Марий Эл 12 апреля после тушения пожара в частном доме было обнаружено тело 69-летней женщины.

Как сообщает СУ СКР по Республике Марий Эл, пенсионерка сжигала сухую траву, в этом время произошло неконтролируемое распространение огня – загорелся дом. Женщина успела позвонить своему соседу – она рассказала о случившемся, а потом начала выносить из дома имущество.

По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в подъезде под спящим мужчиной загорелся матрас.

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