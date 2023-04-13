В Набережных Челнах в подъезде под спящим мужчиной загорелся матрас

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Набережных Челнах ночью 13 апреля произошел пожар. В подъезде дома 4/5а в поселке ГЭС загорелся матрас. Инцидент произошел на девятом этаже. Создалось сильное задымление.

Прибывшие на место происшествия пожарные при помощи специальной маски спасли 56-летнего мужчину. Он был госпитализирован в БСМП с термическим ожогом головы и отравлением продуктами горения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в Альметьевском районе погиб мужчина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram