В Татарстане с начала года уровень заболеваемости скарлатиной вырос в четыре раза

Скарлатиной чаще всего болеют дети. Фото: Светлана Макеева

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировано 1,1 тысячи случаев заболевания скарлатиной. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

В ведомстве напомнили, что скарлатиной чаще всего болеют дети. Около 80% из них заражаются в возрасте трех-десяти лет. Инфекция передается преимущественно воздушно-капельным путем.

Источником чаще всего являются больные скарлатиной, реже - больные ангиной и носители особых разновидностей стрептококков. Симптомами болезни являются повышенная температура тела, боль в горле, головная боль, слабость и рвота. После начинается сыпь, которая держится до пяти дней.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори.

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