Все случаи были привезены из Республики Таджикистан Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори. Из них 1 заболевших — это дети. Кроме того, все случаи были привезены из Республики Таджикистан. Так рассказал Роспотребнадзор РИА «Новости».

Напомним, что ранее ведомство говорило о необходимости проведения своевременной иммунизации против дифтерии и кори. Такое постановление за подписью главы федерального Роспотребнадзора Анны Поповой было опубликовано на официальном портале правовой информации. Особое внимание на иммунизацию нужно было обратить трудовым мигрантам и жителям без прививок.

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