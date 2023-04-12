В мае в Казани начнется капремонт помещений для новых отделений центра «Доверие»

Так выглядит помещение отделения центра «Доверие» после капремонта. Фото: Мэрия Казани

В мае в Казани капитально отремонтируют помещения для семи новых отделений центра «Доверие». После открытия филиалов получить психологическую помощь смогут, в частности, жители Юдино, Дербышек и Салават Купере.

Сейчас в городе работают 10 отделений, которые отремонтировали в 2022 году. Каждый год помощь психологов здесь получают 50 тысяч казанцев в возрасте от 14 до 35 лет. Открытие новых филиалов позволит расширить площадь помещений центра почти в два раза.

Записаться на очную встречу со специалистом можно по телефону: 8 (843) 598-33-73. Получить помощь можно анонимно по телефонам горячей линии: 8 (843) 277-00-00, 8 (800) 200-01-22. Телефон доверия для детей - 8 (843) 571-35-71.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram