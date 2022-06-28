Ремонт 10 отделений Казанского центра «Доверие» завершат к сентябрю

Например, в отделении «Сердэш» комнаты оформят в стиле четырех стихий. Фото: metshin.ru

В 10 отделениях Казанского центра психолого-педагогической помощи «Доверие» капитальный ремонт завершится к сентябрю 2022 года. Отметим, что этот центр ежегодно помогает 50 тысячам людей, а гражданам возрасте от 14 до 35 лет услуги оказывают бесплатно.

Мэр Казани Ильсур Метшин проконтролировал ход ремонта в одном из отделений - «Сердэш» на улице Годовикова. Там уже обновили инженерные сети, отремонтировали потолки и заменили систему вентиляции. Еще сделали ремонт в самом помещении. Дизайнеры оформят комнаты в стиле четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха. Отмечается, что после ремонта здесь заработает колл-центр детской и взрослой «горячих линий».

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