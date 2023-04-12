Импорт Татарстана упал на 39% из-за потери комплектующих для транспорта

Олег Пелевин отметил, что для разработки многих производств требуется время. Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем импорта в Татарстане в 2022 году составил 227,4 миллиарда рублей. Это на 39% меньше, чем в 2021 году. Об этом в рамках заседания комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщил первый замминистра экономики региона Олег Пелевин.

Причиной снижение импорта является потеря комплектующих для транспортных средств: двигателей, электрогенераторов, катализаторов, присадок. Также Пелевин отметил, что для разработки многих производств требуется время и в связи с этим используется метод параллельного импорта. Таким способом поставляют автомобили, компьютерную и бытовую технику, одежду и обувь.

Самой популярной категорией в Татарстане в рамках параллельного импорта стало оборудование. Чаще всего его доставляют для республиканских предприятий.

Напомним, в 2022 году экспорт сельхозпродукции из Татарстана вырос до 417 миллионов долларов США.

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