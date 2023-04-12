Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика12 апреля 2023 8:32

Импорт Татарстана упал на 39% из-за потери комплектующих для транспорта

Этот показатель составил 227,4 миллиарда рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Олег Пелевин отметил, что для разработки многих производств требуется время.

Олег Пелевин отметил, что для разработки многих производств требуется время.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Объем импорта в Татарстане в 2022 году составил 227,4 миллиарда рублей. Это на 39% меньше, чем в 2021 году. Об этом в рамках заседания комитета Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию сообщил первый замминистра экономики региона Олег Пелевин.

Причиной снижение импорта является потеря комплектующих для транспортных средств: двигателей, электрогенераторов, катализаторов, присадок. Также Пелевин отметил, что для разработки многих производств требуется время и в связи с этим используется метод параллельного импорта. Таким способом поставляют автомобили, компьютерную и бытовую технику, одежду и обувь.

Самой популярной категорией в Татарстане в рамках параллельного импорта стало оборудование. Чаще всего его доставляют для республиканских предприятий.

Напомним, в 2022 году экспорт сельхозпродукции из Татарстана вырос до 417 миллионов долларов США.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram