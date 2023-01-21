В 2022 году экспорт сельхозпродукции из Татарстана вырос до 417 миллионов долларов США

Рост составил 6,9%. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Миснсельхоз Татарстана подвел некоторые итоги работы местного агропромышленного комплекса (АПК) за 2022 год. Как доложил в эту субботу, 21 января, на республиканском совещании глава ведомства Марат Зяббаров, экспорт сельхозпродукции из региона, по сравнению с 2021-м, вырос на 6,9% и достиг объема 417 миллионов долларов США.

По словам министра, продукция АПК Татарстана поставляется в 54 страны. Так, 71% от всего ее объема приходится на продукцию масложировой отрасли. На втором месте находятся корма для животных и добавки к ним, а также алкоголь и масличные культуры - 63,5 миллиона долларов США. При этом хороший рост по экспорту показала именно молочная продукция – в 2,5 раза. По итогам 2022 года ее доля здесь составила 8,7 миллионов долларов США.

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