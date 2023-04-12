Росреестр Чувашии запустит беспилотник для обследования земельных участков

Все необходимые разрешения для запуска получены. Фото: t.me/rosreestr21

Управление Росреестра по Чувашии запустит беспилотник для обследования земельных участков. Уже проведены подготовительные работы для его полета. Об этом сообщил начальник отдела государственного земельного надзора ведомства Сергей Мулюков.

Все необходимые разрешения для запуска получены. Начнут обследование с территорий Чебоксарского и Марпосадского районов. В 2023 году соответствующие работы планируют провести на площади 1200 гектаров.

Отметим, дроны будут делать снимки и ортофотопланы, которые помогут определить фактическое использование земель, координаты характерных точек границ участков. Эти сведения будут сверять с данным, которые содержатся в ЕГРН. Это поможет выявить нарушения требований законодательства.

Напомним, Госсовет Татарстана поддержал идею об использовании беспилотников для доставки грузов в Иннополисе.

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