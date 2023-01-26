Госсовет Татарстана поддержал идею об использовании беспилотников для доставки грузов в Иннополисе

Дроны можно будет использовать для аэросъемки, обследования трубопроводов и линий электропередачи. Фото: vk.com/innopolis

В Иннополисе разрешили использовать беспилотники для доставки грузов. Данный вопрос был рассмотрен депутатами на 40-м заседании Госсовета Татарстана.

Так, в рамках экспериментального правового режима в городе создадут сеть дронопортов для доставки грузов до 30 килограммов. По словам заместителя премьер-министра республики Романа Шайхутдинова, такая мера позволит упростить выдачу разрешения на полеты беспилотников, а также способствует появлению новых сервисов и продуктов.

Кроме того, дроны можно будет использовать для аэросъемки, обследования трубопроводов и линий электропередачи. Также планируется внедрить технологию работы с большими данными, робототехники, сенсорики и беспроводной связи в области защищенных телекоммуникаций.

Отметим, экспериментальный правовой режим в Иннополисе будет введен на территории только самого населенного пункта. Такой выбор основан на том, что это позволит испытать городскую автомобильность и реализовать потенциал производителей беспилотников.

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