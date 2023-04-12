Татарстану нужно реализовать 1 млн тонн зерна до получения нового урожая

На данный момент в Татарстане на хранении находится 2,1 миллиона тонн зерновых культур Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстану нужно реализовать остаток зерна прошлого года в объеме 1 миллион тонн до получения нового урожая. Об этом во время брифинга рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

На данный момент в Татарстане на хранении находится 2,1 миллиона тонн зерновых культур, в том числе миллион тонн размещен в элеваторах. К моменту сбора нового урожая оставшаяся от реализации часть зерна будет израсходована на собственные нужды.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане снизились закупочные цены на молоко.

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