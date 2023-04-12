В Татарстане снизились закупочные цены на молоко

В личных подсобных хозяйствах в среднем молоко продают за 23,44 рубля Фото: Елена КРИВЯКИНА

Снижение средней закупочной цены на молоко зафиксировано в Татарстане. Аналогичная ситуация наблюдается и во многих других регионах России. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

По данным на 3 апреля, средняя закупочная цена в сельскохозяйственных объединениях и КФХ составила 29,43 рубля, что меньше на 4,39 рубля, чем за аналогичный период прошлого года. В личных подсобных хозяйствах в среднем молоко продают за 23,44 рубля.

Министр объяснил, что в начале прошлого года цена сухого обезжиренного молока составляла местами до 280 рублей при себестоимости производства в 215−230 рублей. Из-за этого «многие начали кредитоваться и активно приобретать обезжиренное молоко и направлять его на сушку». По этой причине на рынке случился переизбыток предложения, после которого началось снижение цен.

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