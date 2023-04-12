Минниханов заявил, что «Движение первых» должно стать фундаментом молодежной политики

В форуме принимают участие более тысячи дети и 50 наставников с разных районов Татарстана. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казани 11 апреля стартовал форум «Алга! Поехали!», который стал первым крупным мероприятием «Движения первых» в республике. В церемонии открытия принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, это мероприятие объединило активных молодых людей, лидеров организаций, наставников и педагогов республики. Они стали частью нового движения. Впереди их ждет много ярких событий, больших достижений, знакомств и новых впечатлений.

- «Движение первых» должно стать фундаментом молодежной политики, площадкой воспитания патриотов. Уверен, что достижения предыдущих поколений будут для вас вдохновляющим примером, - подчеркнул глава республики.

Также Минниханов заявил, что Татарстан является лидером среди субъектов по реализации молодежной политики. В республике развивается современная инфраструктура и поддерживаются общественные организации.

Отметим, в форуме принимают участие более тысячи детей и 50 наставников с разных районов Татарстана. В рамках мероприятия организуют интерактивно-образовательную программу, где они познакомятся с опытом работы профильных учреждений и встретятся с публичными личностями и деятелями региона.

Напомним, на KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран.

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