Первыми на сев сев зерновых вышли в Нурлатском, Азнакаевском, Актанышском, Заинском, Черемшанском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 26 районах Татарстана начались весенне-полевые работы. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Первыми на сев зерновых вышли в Нурлатском, Азнакаевском, Актанышском, Заинском, Черемшанском районах. Уже засеяно 24,3 тысячи гектаров яровых зерновых культур. Общая посевная площадь в 2023 году составит 2,7 миллиона гектар.

Также Зяббаров отметил, что погода для полевых работ складывается благоприятная. Так, по прогнозам синоптиков, ожидается повышение дневных температур и ясная погода. Основная задача сейчас состоит в проведении работ по закрытию влаги в связи с испарением воды.

Напомним, в Татарстане на весенне-полевые работы направят 37,3 миллиарда рублей.

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