«Мечтаю сыграть против Игоря Акинфеева!»: футболисты из детских домов Оренбурга и Марий Эл выиграли поездку в Сочи

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Игры, которые состоялись в манеже «Искандер». В младшей Возрастной группе победили ребята из команды «Марс» (Люльпанский центр для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, Марий Эл). В старшей группе первое место заняли подростки из коллектива «Интер» (дом детства, Оренбург). Ребята из этих двух команд отправятся на финальные игры, которые пройдут с 15 по 20 мая на федеральной территории «Сириус» (Сочи). Там юные футболисты поборются за главный приз - поездку в летний футбольный лагерь российского филиала академии ФК «Барселона».

- Ребята весь год ждут этот турнир. Постоянно спрашивают: «А когда в Казань!?». В прошлом году мы тоже выиграли отборочный этап и поехали в Сочи, где завоевали первое место. Дети неделю жили в раю, - рассказал о впечатлениях детей от турнира тренер оренбургского «Интера».

Лучшим игроком турнира в свой день рождения стала нападающая «Интера» Вероника М. Благодаря ее уверенной игре команда дошла до финала и выиграла в серии пенальти против коллектива школы-интерната из Пугачева.

- Я очень рада этой победе и тому, что мы поедем в Сочи. Усиленно тренируюсь два года. Счастлива, что мы выиграли! Какая у меня спортивная мечта? Сыграть против Игоря Акинфеева! - говорит Вероника.

Чемпионат не ограничился футболом. Организаторы приготовили экскурсию в инновационный город будущего Иннополис, где ребята могли узнать о том, как устроена столица информационных технологий России. Детям показали знаменитый университет Иннополис, который готовит передовых специалистов для всей страны. Также для детей провели мастер-классы, где рассказали ребятам о современных цифровых профессиях.

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», которые проводятся МегаФоном по всей стране с 2005 года. Это единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству.

Соревнования организуются и проводятся при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки и Российского футбольного союза по всей стране.

За 18 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 130 команд детских домов и школ-интернатов, более 41 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований.