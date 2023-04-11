В Татарстане на весенне-полевые работы направят 37,3 млрд рублей

Сев уже начали 26 районов Татарстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на весенне-полевые работы в 2023 году будет необходимо 37,3 миллиарда рублей. Информацию во время брифинга озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По словам руководителя ведомства, из-за ранней весны полевые работы уже идут полным ходом. В этом году посевная площадь составит 2,7 миллиона гектаров, это столько же, как и в прошлом году. Сев уже начали 26 районов Татарстана.

- Для качественного проведения весенне-полевых работ будет израсходовано 37,3 миллиарда рублей оборотных средств. Это удобрения, семена, светозащита растений, топливо, запчасти и прочие затраты — зарплата, налоги, — сообщил Зяббаров.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане закупили запчасти для сельхозтехники на 4,4 миллиарда рублей.

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