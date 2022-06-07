В Татарстане днем планируют ввести «тихий час»

Речь идет о периоде с 13.00 до 15.00. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 7 июня, состоялось заседание комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку. В ходе него депутаты обсудили введение в республике «тихого часа».

- К нам и в местные Исполкомы постоянно поступают просьбы ввести его с 13:00 до 15:00. В 25 субъектах России уже существует такая норма, - отметил председатель Комитета Шакир Ягудин.

Тут, по его словам, вопрос в анализе применения закона Татарстана «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время». Так, за его нарушение с 2022 по 23 марта 2022 годов в республике к административной ответственности были привлечены 2,4 тысячи человек. Отметим, что в каждом случае речь идет о наложении штрафа – для простых граждан от 500 рублей, с увеличением до 2 тысяч рублей, если было повторное нарушение.

Кстати сейчас по данному закону шуметь нельзя с 22:00 до 6:00 часов по будням, а также с 22:00 часов до 9:00 часов - в выходные и праздничные дни.

Если, же нововведение одобрят, то в Татарстане, пользоваться той же дрелью и будить соседских детей во время тихого часа будет штарфоопасно с 13:00 до 15:00.

Для проработки данного вопроса будет создана специальная группа, которая при принятии решения должна учесть также мнение правительства Татарстана и правоохранительных органов.

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