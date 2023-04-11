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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 11:20

В Ютазинском районе Татарстана загорелся тепловоз

Пожар ликвидировали
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В тепловозе загорелось масло на площади два квадратных метра.

В тепловозе загорелось масло на площади два квадратных метра.

Фото: МЧС по Татарстану

Утром 11 апреля в ГУ МЧС России по Татарстану поступило сообщение о горении тепловоза на станции Ютаза, неподалеку от одноименного села.

В тепловозе загорелось масло на площади два квадратных метра. Спустя 20 минут пожар ликвидировали. Из-за происшествия на час задержали три грузовых состава.

После тушения поезд своим ходом уехал в пункт назначения. В пожаре никто не пострадал. Причины выясняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Напомним, ранее в республике два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов.

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