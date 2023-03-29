Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 8:21

Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов в Татарстане

На месте проводятся восстановительные работы
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Цистерны при сходе опрокинуты не были. Фото: Камская транспортная прокуратура

Цистерны при сходе опрокинуты не были. Фото: Камская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом с рельс грузовых вагонов с метанолом в Нижнекамском районе Татарстана.

Предполагается, что 28 марта на станции Соболеково во время маневровых работ сошли с рельсов два вагона-цистерны с метанолом. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. В происшествии никто не пострадал.

Цистерны при сходе опрокинуты не были. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что между Чебоксарами и Москвой запустят два двухэтажных поезда.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram