Два вагона-цистерны с метанолом сошли с рельсов в Татарстане

Цистерны при сходе опрокинуты не были. Фото: Камская транспортная прокуратура

Камская транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом с рельс грузовых вагонов с метанолом в Нижнекамском районе Татарстана.

Предполагается, что 28 марта на станции Соболеково во время маневровых работ сошли с рельсов два вагона-цистерны с метанолом. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. В происшествии никто не пострадал.

Цистерны при сходе опрокинуты не были. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба Камской транспортной прокуратуры.

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