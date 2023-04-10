Бердыев не вернется в «Рубин» на пост главного тренера

Когда-то под его руководством казанская команда становилась чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. Фото: Андрей КАРА

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев покинул «Сочи», но не вернется обратно в казанский клуб. Ранее о возможном возвращении специалиста сообщали ряд СМИ.

Однако, собственные источники «КП-Казань», тесно связанные с клубом, косвенно опровергли эту новость. По информации издания в «Рубине» не рассматривают Бердыева в качестве альтернативы нынешнему главному тренеру Юрию Уткульбаеву. Ему, напомним, недавно прочили увольнение. Но и эта информация пока не нашла своего подтверждения.

Отметим, Курбан Бердыев был главным тренером казанцев в 2001 году и был уволен в 2013 году. За время своей работы в «Рубине» он приводил команду к ярким победам. Она становилась чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После Казани Бердыев стал наставником «Ростова», который покинет в 2016 году. А уже в 2017-ом вернется на пост главного тренера «Рубина». Но им он пробудет всего два года. До окончания контракта специалиста отправили в отставку.

Отметим, что сейчас казанский «Рубин» в Первой лиге после 26 туров занимает второе место в турнирной таблице. Очередной матч команды состоится на домашней арене 15 апреля с ярославским «Шинником».

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