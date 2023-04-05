Независимо от итогов игры с «Волгарем», Уткульбаев останется главным тренером «Рубина»

Об его отставке наставнику казанцев никто не сообщал. Фото: rubin-kazan.ru

Несмотря про настойчивые сообщения о том, что главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев может быть уволен, он все еще продолжает пользоваться доверием со стороны руководства клуба.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в команде, 53-летнему специалисту никто не сообщал даже о его возможной отставке.

Ранее ряд СМИ сообщали, что это решение уже принято, а ближайший матч в Астрахани может стать для главного тренера последним на своем посту. По словам источника «КП-Казань», это информация не соответствует действительности. А если говорить про предстоящую игру с «Волгарем», то ее исход никак не повлияет на судьбу Уткульбаева.

Напомним, после 25 туров «Рубин» занимает 2 место в турнирной таблице Первой лиги. В Астрахани казанцы встретятся с местным «Волгарем» 7 апреля, начало игры в 18.00 по московскому времени.

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