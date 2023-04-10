Мэр Казани потребовал объяснить издевательства над деревьями

Градоначальник предложил к началу весны проводить обучение для работников благоустройства.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С приходом весны в Казани начали обрезать деревья, однако работники служб благоустройства местами перестарались. «Обкромсанные» кроны вызвали возмущение местных жителей.
Мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике попросил глав районов и исполком Казани разобрать случаи с подрядчиками и объяснить такую обрезку, призвав впредь не допускать подобного.
Кроме того, градоначальник предложил к началу весны проводить обучение для работников благоустройства и коммунальных служб.
Напомним, ранее мэр Набережных Челнов вместе с коллегами высадили еще 525 деревьев.
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