Мэр Казани потребовал объяснить издевательства над деревьями

Градоначальник предложил к началу весны проводить обучение для работников благоустройства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С приходом весны в Казани начали обрезать деревья, однако работники служб благоустройства местами перестарались. «Обкромсанные» кроны вызвали возмущение местных жителей.

Мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике попросил глав районов и исполком Казани разобрать случаи с подрядчиками и объяснить такую обрезку, призвав впредь не допускать подобного.

Кроме того, градоначальник предложил к началу весны проводить обучение для работников благоустройства и коммунальных служб.

Напомним, ранее мэр Набережных Челнов вместе с коллегами высадили еще 525 деревьев.

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