В РКБ Татарстана в конце апреля начнет работу Центр купирования боли

В центре врачи-альгологи будут избавлять пациентов от боли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В РКБ Татарстана в скором времени будет открыт Центр купирования боли. Там будут помогать пациентам, которые не попадают под неотложное экстренное состояние, но их мучает боль. Об этом сообщил главный врач клиники Рафаэль Шавалиев.

- Это корешковые боли, это боли, связанные с активностью, суставные боли, боль, связанная с основным заболеванием. Речь о пациентах онкологического профиля, о пациентах после травм, ДТП и другие, - цитирует медика ИА «Татар-информ».

В центре врачи-альгологи будут избавлять пациентов от боли. Причем, не только с помощью лекарств, но и, прибегая к психологическому воздействию, в том числе гипнозу.

Команда врачей уже сформирована. Центр начнет работу в конце апреля.

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