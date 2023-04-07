В 30 районах Татарстана выявлены очаги клещевого энцефалита

Каждый пятый клещ может быть распространителем энцефалита и боррелиоза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 30 муниципальных районах Татарстане зафиксированы очаги распространения клещевого энцефалита. Информацию озвучила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в рамках пресс-конференции.

Как уточнила представитель ведомства, каждый пятый клещ может быть распространителем энцефалита и боррелиоза. Более того, разносить инфекцию могут и грызуны. В частности, они являются распространителями турлемии. В этом плане признаны опасными 19 районов Татарстана.

- Они заражают окружающую среду, таким образом инфекция может передаться человеку, – уточнила Авдонина.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане с начала сезона от укуса клещей пострадали 113 человек.

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