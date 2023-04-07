В Татарстане заболеваемость геморрагической лихорадкой выросла в три раза

Большинство заражений произошло в бытовых условиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом квартале 2023 года в Татарстане был зафиксирован 91 случай заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом или мышиной лихорадкой. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость выросла в три раза, сообщила 7 апреля на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Говоря же о новых случаях, она отметила, что 60% случаев заражения мышиной лихорадкой произошли именно в бытовых условиях. Остальные заболевшие подхватили инфекцию в лесу.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2022 году на территории Татарстана было зафиксировано 844 случая заражения мышиной лихорадкой. Это тоже почти в три раза больше, чем предыдущем году.

В результате республика по числу заболеваний мышиной лихорадкой находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе. На первом - Башкирия, а на втором - Удмуртия.

Напомним, носителем вируса геморрагической лихорадки с почечным синдромом являются грызуны. Вакцины от этой болезни нет, так что в качестве профилактики нужно строго соблюдать правила личной гигиены. Больше всего случаев заболевания фиксируется весной, летом и осенью.

Из симптомов лихорадки можно выделить высокую температуру, ломоту в мышцах, слабость, жажду, тошноту, боли в области поясницы.

Напомним, сейчас в Татарстане также начался сезон клещей. От их укусов уже пострадали 113 человек.

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