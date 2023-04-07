В Татарстане с начала сезона от укуса клещей пострадали 113 человек

В прошлом году их сезон начался 10 апреля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Этой весной из-за аномального тепла клещи в Татарстане проснулись раньше обычного. Так, если до этого их сезон начался 10 апреля, то в этом году – 6 апреля, сообщила на пресс-конференции замруководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Первый пострадавший от укуса клеща в регионе был зарегистрирован еще 25 марта. Всего же с начала весны в Татарстане зафиксировано уже 113 таких случаев, которые произошли в 25 районах. Больше всего их было в Набережных Челнах – 18 укусов, Нижнекамске – 17 укусов, Казани – 15 укусов.

Любовь Авдонина считает, что в ближайшее время из-за низких ночных температур воздуха клещи снова могут впасть в спячку. Правда, в ней они пробудут недолго. Их сезон традиционно в республике длится вплоть до октября с пиками в мае и июне. Чаще всего клещи нападают на людей в Сабинском, Актанышском, Высокогорском, Альметьевском, Агрызском, Заинском и Спасском районах.

Обычно в Татарстане за сезон регистрируется около 10 тысяч пострадавших от укусов клещей. Исследования показывают, что в год на территории республики выявляется примерно 50 случаев клещевого боррелиоза. В частности, в 2022-м это заболевание было обнаружено у 32% всех проверенных в лабораториях клещей.

Что же касается клещевого энцефалита, то, по данным Роспотребнадзора, на территории Татарстана его не выявляли в течение последних пяти лет. Если и есть такие, то только единичные случаи и то, когда жители республики заражаются им в других регионах и потом приезжают домой.

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