КФУ планирует снести здание на территории обсерватории имени Энгельгардта

Здание не несет никакой исторической и культурной ценности. Фото: пресс-служба КФУ

На территории Астрономической обсерватории им. Энгельгардта снесут двухэтажное деревянное здание, построенное в 1958 году. Ранее в нем располагались служебные квартиры и общежитие для сотрудников обсерватории КФУ.

В настоящий момент здание признано аварийным и не является пригодным для дальнейшего использования. Оно также не несет никакой исторической и культурной ценности, отмечают в пресс-службе Казанского федерального университета.

Напомним, ранее в Казани обязали снести пять незаконных построек и двухэтажное здание по улице Комиссара Габишева.

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